"الوطني الحر" يأسف للتعرض للحريات الفردية في الاماكن العامة والخاصة

أعرب "التيار الوطني الحر" في بيان عن أسفه "للتعرض للحريات الفردية في الاماكن العامة والخاصة ويعتبر أن هذا الاسلوب لا يخدم أي مطالب محقة"، مشيراً الى ان "التطاول على السياسيين وحياتهم وكراماتهم غير مقبول ويولّد ردّات فعل عفوية من قبل مناصريهم"، مطالبا "من لديه معلومات او ملفات تدين اي شخص التوجه بها الى القضاء".
وشدد التيار على رفضه لـ"الاعتداء على أي كان كردّة فعل على تصرفات مسيئة"، مندداً "بالتعرض لشبان طرابلسيين في جونيه ومستنكراً أي إساءة لأي مجموعة على خلفية سياسية او مناطقية"، وشاجباً كل اعتداء على الاعلاميين لأي وسيلة انتموا، مشيرا الى "ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار الى اي ردات فعل لئلا تنزلق الامور الى مكان آخر وخصوصا في هذه الظروف الحساسة".
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