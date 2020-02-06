اشكال بين متظاهرين ومرافقي النائب زياد أسود في المعاملتين

وقع إشكال بين متظاهرين ومرافقين للنائب ​زياد أسود​ المتواجد في مطعم الجزيرة في ​المعاملتين​، وعمل الجيش على الفصل بين ​المحتجين​ ومناصري أسود وحالة من التوتر سادت المكان.

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