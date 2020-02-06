المنخفض الجوي "Karim" يصل مساء الجمعة يحمل معه أمطار وثولج وعواصف

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر يوم الخميس حيث بتحوّل الى متقلّب ومن ثم الى عاصف بدءًا من مساء يوم الجمعة مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" الذي يحمل معه ​أمطار​، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س، يتحول تدريجيًا بعد الظهر الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط أمطار متفرقة، تتساقط ​الثلوج​ الخفيفة فجر الجمعة على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لـ65 كم/ س، وانفراجات واسعة نهارًا، يتحوّل ​الطقس​ تدريجيًا خلال المساء الى عاصف مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" حيث تتساقط أمطارغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح التي تتجاوز الـ85 كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع ١٢٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها فجر السبت لتلامس الـ1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.

السبت: غائم اجمالاً وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وأمطار غزيرة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة لتلامس 900 متر في المناطق الداخلية والشمالية.