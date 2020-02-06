شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير السكة الحديد فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، الخطي والجهود الحكومية حول رفع كفاءة مرفق السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تجديد أسطول السكة الحديد والإشعارات وكاميرات المراقبة والمزلقانات.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية حول تطوير السكك الحديدية علي النحو الآتى :

1.تنفيذ أعمال تجديد للسكة الحديد بأطوال بلغت 60 كيلومترًا وإجراء الصيانة الميكانيكية لمسافة 3200 كيلومتر عام 2018/2019 .

2.الانتهاء من 5 أبراج إشارات بخط القاهرة – الإسكندرية.

3.الانتهاء من برجي بخط بني سويف – أسيوط.

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4.تركيب كاميرات مراقبة لعدد 58 برج إشارة وجارٍ التركيب لـ7 أبراج أخرى.

5.إنهاء الأعمال المدنية لعدد 328 مزلقانا والتطوير الشامل بتركيب نظام التحكم والتشغيل لعدد 389 مزلقانا.

6.تحسين ورفع كفاءة 123 محطة سكة حديد من إجمالي 133 محطة جارٍ تحسينها بنسبة 92% وبتكلفة 634 مليون جنيه.

7.تطوير 7 محطات من إجمالي 12 محطة جارٍ تطويرها بنسبة 58% وبتكلفة 409 ملايين جنيه.

8.التعاقد في سبتمبر 2018 على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسT TMHH بقيمة 1.016 مليار يورو، والتعاقد على توريد 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرار بقيمة 314 مليون دولار.