شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الإصلاح والتنمية" يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب الإصلاح والتنمية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله محمد أنور السادات رئيس الحزب، وعلاء عبد النبي نائب رئيس الحزب.
عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.
وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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