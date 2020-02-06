شرح طريقة التقييم الجديدة.. وزير التعليم ينشر رسالة مدرس رياضيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء الأربعاء، رسالة من محمد منير، مدرس بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا STEM، يشرح خلالها طريقة التقييم الجديدة.

وقال وزير التعليم عبر حسابه على "فيسبوك": "كما ترون فإن مصر زاخرة بطلاب نابهين مثل الآلاف الذين حققوا نتائج ممتازة بعد ٨ شهور فقط من انتقالهم للنظام الجديد وزاخرة أيضا بمعلمين أصحاب علم ورسالة معاً".

وقال المعلم في رسالته: "نتيجة الصف الثاني الثانوي محدش فاهمها خالص، وبما إني مدرس رياضيات لازم يكون لي دور واضح في تفسير النتائج دي".

وأضاف: "تعالى نبدأ ونعرف يعني إيه درجات التقييم الجديد اللي محدش فهمها، ببساطة لو أنت جبت في الكيمياء 90 من 100 وفي الرياضيات 80 من 100، أنت كده أشطر في أي مادة منهما؟!.. الفهم الخاطئ والسائد عند الجميع هيقول أنت أشطر في الكيمياء.. لكن الكلام ده مش صحيح دائما، لأن ممكن تكون جايب في الرياضيات 80 من 100 و أنت الأول على المدرسة في الرياضيات لأن الامتحان كان صعب أو طويل و الوقت كان غير كافي، و في المقابل إن انت كنت الأخير على المدرسة في الكيمياء لأن امتحان الكيمياء كان جاي من الكتاب بالنص و كان سهل جدا فكل الطلاب قفلو الامتحان".

وتابع: "هنا أنت أشطر في الرياضيات لأنك الأول على الدفعة بالرغم من إنك جايب 80 من 100 فقط.. من جهة أخرى عندك التنسيق بيعتمد على درجتك أم بيعتمد على ترتيبك ؟! .. الوزارة بتريح الطالب و تعطي له الدرجات في المادة لكن التنسيق بيعتمد على ترتيبك مش على درجتك ، مثلا لو الأول على الجمهورية جايب 80% فكلية طب هتأخذ من 80%".

وواصل المعلم: "علشان كده، لو عايز تعرف درجتك الحقيقية لازم تعرف ترتيبك مش درجتك، في الإحصاء في مفهوم اسمه Percentile ده عبارة عن نسبة مئوية من 100 تعطي درجة ترتيب، مثال لو هناك 1000 طالب و إنت الأول هتكون درجتك 100، لو كنت العاشر هتكون جايب 99، و لو كان ترتيب ال 400 هتكون جايب 60 ... و لو كان ترتيبك ال 700 هتكون جايب 30 و لو كنت الآخير هتكون جايب صفر ... ده مش معناه انت ناجح أم راسب ممكن تكون الأخير و انت درجتك في المادة 95 من 100".

وأوضح أن النظام الجديد لا يجد معه استخدام طريقة الدرجات القديمة لأن الامتحان به أفكار و"مش كل الطلاب هيقفلوا الامتحان زي زمان، علشان كده أنا شخصيا فخور جدا إن فيه حد فاهم إحصاء بيعطي للطلاب نتيجة حقيقية لهم".

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وتسائل مدرس الرياضيات: "هل نظام الترتيب ده اختراع مصري مثلا ؟! ... للأسف لا !! .. ده فيه امتحانات دولية كثير بتتبع الترتيب من الدرجات زي مثلا إمتحان GRE ده إمتحان بيعادل بكالوريوس في الفيزياء أو الرياضيات.. المهم تدخل الامتحان تدعي و تقول "يا رب غيري ميعرفش يحل "، مع إن العادي إنت تدعي و تقول "يارب أعرف أحل" لأن الامتحان بيعتمد على الترتيب، مش مهم تجيب كام أهم حاجة ترتيبك الكام".

وأضاف: "ناس بتسأل إنها ترتبها قل أو زاد فعلا ممكن ده يحصل .. لأننا اتفقنا إنها مش درجة .. لو مثلا واحد عمل تظلم و زاد درجتان مثلا فكده الترتيب لباقي الطلاب هيتغير ... و نرجع تاني نقول إن بنظام الدرجات القديمة لو كنت جايب 80 من 100 و عملت تظلم و بقيت 82 من 100 هيكون درجات باقي الطلاب زي ماهي لكن إحنا بنتكلم على ترتيب".

وشرح المفهوم للنتيجة من ناحية الرياضيات: "أولا:- نظام الألوان ده نظام زي نظام التقديرات تماما ..

تخيل اللون الأزرق يعنى إمتياز (مثلا من 85% إلى 100%) و اللون الأخضر جيد جدا (مثلا من 70% إلى 85%) واللون الأصفر جيد (مثلا من 50% إلى 70%) و اللون الأبيض ضعيف أو راسب أقل من 50٪ من درجة المادة.. و هأكد تاني أن الرقم تحت العمود (ارتفاع النقطة السوداء في العمود) ده مش درجتك في المادة ده ترتيبك يعني لو كانت النقطة السوداء في الأصفر و الرقم تحت العمود ٣٧ مثلا فأنت كده ناجح لكن ترتيبك ال ٦٣ من ١٠٠من الطلاب.

هتشوف النقطة السوداء موجودة في إني للون و تعرف تقديرك .. هي ده الدرجة بنظام القديم خلاص انت كده عرفتها ... طبعا ده مش إختراع مصري يعني ... ده طريقة تقييم كل مدارس العالم .. بس الفرق إنهم بيعملوها حروف A,B,C,F

ثانيا:- كانت النتيجة المعلنة سابقا قبل ترتيبك بدون ما تعرف درجتك (قولنا ده مش الدرجة ده Percentile و بتدل على ترتيبك) و معناها كل ما النقطة السوداء تكون أعلى كل ما يكون ترتيب مع الأوائل .. لو النقطة السوداء موجودة أعلى العمود تعرف إنك الأول على الجمهورية و لو موجودة في قاع العمود تعرف إنك افشل طالب على مستوى الجمهورية ... اتفقنا كل ما الرقم ده يزيد أو ما يقابلها كل ما النقطة السوداء تكون أعلى كل ما تكون متفوقك أكثر

ثالثا:- ايه المتوسط على الجمهورية ده، تخيل كده اننا جمعنا كل درجات الطلاب في المادة الواحدة و حسبنا لهم المتوسط مثلا كان 80 من 100 فالمتوسط ده بيسمى متوسط حسابي و هو قيمة إحصائية مهمة جدا علشان تعرف مستواك .. لو المتوسط ده كان مثلا 80 من 100 فده هيأخذ لون أخضر و له ترتيب Percentile مثلا 60 زي اللغة العربية فلو انت كطالب فوق المتوسط هتبقى طالب متميز أو لو انت عند المتوسط هتكون طالب عادي أو لو أقل من المتوسط يبقى انت طالب محتاج تحسن نفسك".

واختتم رسالته قائلا: "حاجة مهمة في الإحصاء اسمها الوسيط الطالب قاعد يدرس فيها طول عمره و في الحقيقة الوسيط ده يعادل ترتيب 50Percentile يعني الطالب اللي فوق ال 50 ده طالب في المتوسط و الطالب الأقل من 50 ده طالب تحت المتوسط... أو بطريقة أخرى لو النقطة السوداء فوق منتصف العمود هيكون مستواك فوق المتوسط و لو إسفل منتصف العمود هيكون مستواك تحت المتوسط".