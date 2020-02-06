محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سوف يدلي ببيان، من البيت الأبيض في الثانية عشر بتوقيت الولايات المتحدة، غدًا الخميس، عقب برائته اليوم من التهم الموجهة إليه بهدف عزله، خلال جلسة تصويت تاريخية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية.
وغرد الرئيس الأمريكي، قائلاً: "سأدلي ببيان في الثانية عشر ظهر غدًا الخميس، من البيت الأبيض، لمناقشة انتشار بلدنا على خدعة الإقالة".
وكان مجلس الشيوخ، قد صوت اليوم الأربعاء، لصالح ترامب في تهمة إساءة استخدام السلطة، بواقع 52 يروا أن ترامب لم يذنب فيما صوت لصالح توجيه التهمة 48 نائبًا، وفي التهمة الثانية المعروفة بعرقلة عمل الكونجرس، صوت 53 لصالح ترامب، و47 يروا أنه مذنب، وبذلك أغلقت قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قبل نحو 6 أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرئته.. ترامب يدلي ببيان غدًا ويصف المحاكمة بـ"الخدعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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