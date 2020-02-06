عقيلة صالح يلتقي وزير الخارجية الجزائري في بنغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - (د ب أ)

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه ببنغازي، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ثمن رئيس مجلس النواب إهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا.

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وأكد على ضرورة تفهم الجزائر أن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية، وليست سياسية، وأن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس، وبأن القوات المسلحة قادرة على استكمال تطهير البلاد من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحسب بليحق، أكد رئيس مجلس النواب على أنه لنجاح الدور الأخوي الجزائري يجب تفادي أسباب فشل المحاولات السابقة والتعامل مع النخب الوطنية والمكونات الإجتماعية من حكماء وأعيان، وتجنب إضاعة الوقت مع الأحزاب والمجموعات الهشة التي لا تحظى بقاعدة شعبية.

وأكد على أن غلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الإجتماعية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتطرفين الذين يرسلهم النظام التركي لقتل الليبيين وإحداث الفوضي والدمار في ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا.