بحث الارتقاء بالعمل الخليجي

ورحب الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاستقبال بالأمين العام متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.
كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.
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