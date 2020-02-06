انتزاع 1500 لغم في اليمن نهاية يناير

تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من يناير 2020، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2269 لغما مضادا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1581 لغما متنوعا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

طرق مختلفة

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127483 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مساعدات إنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 335 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته بدون استثناء.

دول محتاجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 445 حقيبة شتوية في مديرية ميربور بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2225 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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مسام في الأسبوع الخامس من يناير

3 ألغام مضادة للأفراد

2269 لغما مضادا للدبابات

8 عبوات ناسفة

1165 ذخيرة غير منفجرة

1581 الإجمالي

127483 لغما انتزعت منذ بداية المشروع