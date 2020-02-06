30 زيارة فاشلة لإردوغان بإفريقيا

تتوجس دول إفريقية خيفة من الموافقة على التوسع في الاستثمارات التركية، التي لم تستطع مقارعة نظيراتها الغربية والشرقية. ووفقا لصحيفة «مودرن غانا»، فإن 30 زيارة قام بها الرئيس التركي رجب إردوغان إلى الدول الإفريقية بين عامي 2003 و2014، لم تخرج إلا باستثمارات صغيرة لا تذكر، الأمر الذي دفع أنقرة إلى استهداف الدول المضطربة. دخول تركيا لإفريقيا عبر ادعاء تقديم المساعدات 2017: افتتاح قاعدة عسكرية في مقديشو بالصومال 2017: بدء الأطماع الجيوسياسية في السودان وجيبوتي 2019: الغزو التركي لليبيا وإرسال قوات وتدريب مرتزقة



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