اتفاق السراج وإردوغان يخالف القانون الدولي

ترسيم حدود
وأشار البيان المشترك إلى توافق الوزيرين على «ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار»، وتابع البيان «انطلاقاً من روح التفاهم المتبادل»، فيما جدد البيان الرغبة في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين.
مذكرتا التفاهم
وكان دي مايو قال في وقت سابق، إن مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبي، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله، مؤكداً دعم جهود جمع الجهات الفاعلة على الحوار.
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