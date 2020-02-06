رئيس الوزراء العراقي المكلف يلتقي محتجين مناهضين للحكومة

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قال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات "عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات". وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقا للهاشمي.
وعود
ذكر الهاشمي، أن علاوي وعد وفود المتظاهرين أنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالي 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما في مختلف الوزارات. كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليه تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.
من هو علاوي 65 عاما؟
- عمل علاوي وزيراً للاتصالات مرتين
- استقال في كلتا المرتين بسبب اتهام المالكي بغض النظر عن عمليات فساد
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