بوتيدجيدج يتقدم على ساندرز بانتخابات أيوا

مانشستر، الولايات المتحدة (أ ف ب)

أثار بيت بوتيدجيدج (38 عاما) مفاجأة كبرى أمس في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية في ولاية أيوا بتقدمه بفارق ضئيل على السناتور بيرني ساندرز، وفق ما أظهرت نتائج جزئية، ليفرض نفسه كمرشح لا يمكن تجاهله في السباق إلى البيت الابيض.

وتضمنت هذه الانتخابات مفاجأة كبرى ثانية هي الأداء السيئ لنائب الرئيس السابق جو بايدن الذي حل في المرتبة الرابعة خلف السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، بعدما كان يهيمن منذ أشهر على استطلاعات الرأي على المستوى الوطني.

ولا يعرف متى ستصدر النتائج النهائية بعدما أثار خلل معلوماتي فوضى حقيقية حولت أول استحقاق في السباق لنيل الترشيح الديموقراطي إلى إخفاق كبير.

وتفتتح أيوا تقليدياً الانتخابات التمهيدية، وتعتمد هذه الولاية الريفية الصغيرة نظام انتخاب قديما يقوم على المجالس الانتخابية، حيث يتجمع الناخبون إلى كتل كل منها مؤيدة لأحد المرشحين ويتم تعدادهم، مع إمكانية انتقالهم إلى كتل أخرى بعد الدورة الأولى، وهو نظام معقد يثير انتقادات كثيرة.

واحتفل بيت بوتيدجيدج المعتدل الذي كان انتقل عند صدور النتائج الجزئية إلى نيو هامشير، ثاني محطات الانتخابات التمهيدية، بـ«انتصار مدهش»، مشيراً إلى أنه انطلق من الصفر تقريبا العام الماضي مع «أربعة موظفين ولا شهرة ولا مال، مجرد فكرة جميلة»، وكان كل من بيرني ساندرز وبيت بوتيدجيدج قد أعلن كل منهما الفوز منذ مساء الاثنين.