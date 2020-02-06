«التحالف» يقصف تعزيزات للحوثيين والمعارك مستمرة بالجوف

عقيل الحلالي ، وكالات (صنعاء)

تواصلت أمس الأربعاء المعارك بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من الجبهات بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وأفادت الأنباء الواردة من الجوف بأن المواجهات دارت في وقت مبكّر الأربعاء في عدد من المناطق بمديرية المصلوب جنوب غرب المحافظة، فيما سجلت مناوشات وقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية المتون.

وأكد مسؤول محلي بمحافظة الجوف، أمس، مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين من المعارك التي دارت في مديريات المتون والمصلوب والغيل ومنطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن معظم قتلى الحوثيين سقطوا في الغارات الجوية للتحالف العربي.

وجددت المقاتلات العربية، أمس، غاراتها على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية في بعض الجبهات بمحافظة الجوف، ودمرت أهدافاً تابعة للميليشيات في مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب ومتاخمة للجوف، ومديرية نهم المجاورة والتابعة لمحافظة صنعاء.

ونشر يحيى قمع، الذي يشغل منصب مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، صوراً للعديد من الجثث على حسابه على تويتر، وكتب معلقاً : الصور لجثث أفراد زج بهم الحوثي في جبهات محافظة الجوف، رحلوا في سبيل المشروع الحوثي..من المؤسف أن يزج (الحوثي) بأبناء المحافظات التي تحت سيطرته في محارق الجبهات وبهذا الشكل الدموي».

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، قطع خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال المختلفة عن محافظة الجوف، وهو ما عزاه مراقبون وناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاولة الميليشيات تغطية هزائمها في المعارك الميدانية مع القوات الحكومية في جبهات الجوف. وقال محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني ليل الثلاثاء الأربعاء، إن «ميليشيات الحوثي لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق وأن حررها الجيش في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور»، مؤكداً أن قوات الجيش أفشلت مخططات الميليشيات الحوثية لإسقاط محافظة الجوف» بعدما سيطرت، أواخر الشهر الماضي، على أجزاء واسعة من مديرية نهم. وثمّن اللواء العكيمي «الدعم والإسناد» الذي تقدمه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وقال إن «صقور الجو يشاركون في المعركة لحظة بلحظة، وضرباتهم تقضي على العدو في أوكاره المتاخمة لمواقع الجيش».

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني، أمس الأول، إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، معقل الحوثيين في أقصى شمال البلاد على حدود السعودية. وقال قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس الربادي، في بيان، إن «قوات الدفاع الجوي التابع للواء أسقطت طائرة استطلاعية لميليشيات الحوثي كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح».

وفي وسط اليمن، تجددت أمس الأربعاء المواجهات بين ميليشيات الحوثي الانقلابية والمقاومة المحلية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية لـ»الاتحاد» أن المواجهات اندلعت إثر وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية ضمت عشرات المسلحين وآليات ومركبات عسكرية، مؤكدة أن المقاومة الشعبية المسنودة بقوات من الجيش تصدت للميليشيات وكبدتها قتلى وجرحى.

وفي سياق ميداني آخر، واصلت ميليشيا الحوثي، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي حاولت صباح الأربعاء مهاجمة مواقع القوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، وسط المحافظة، موضحة أن القوات المشتركة صدت الهجوم بعد اشتباكات نارية وقصف مدفعي متبادل. وقصفت الميليشيات الحوثية بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا، واستهدفت أيضاً تجمعات سكنية في هذه المديريات.

من جانب آخر، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن مصرع المئات من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.

وأشار إلى أن الميليشيات تتكتم على خسائرها الحقيقية في ظل استعار المعارك في الجبهات القتالية بصنعاء والجوف ومأرب والبيضاء وباقي المحافظات اليمنية التي لا تزال تشهد حربا ضد «المشروع الفارسي ومرتزقته من الميليشيا الحوثية».

وأكد وزير الإعلام اليمني أن المعركة مع الميليشيات الحوثية فاصلة ومصيرية ونتيجتها حتمية في القضاء والنصر على المشروع الإيراني من اليمن وفق تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وأضاف الارياني أن «الميليشيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة فيما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون». وأوضح أن الميليشيات الحوثية لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم في صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض، لفت إلى ‏أن الجيش اليمني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية سطر ملاحم بطولية وخاض معارك وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.