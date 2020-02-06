قتيل و157 جريحا بتحطم طائرة في مطار بإسطنبول

قتل شخص وأصيب 157 آخرون، الأربعاء، جراء تحطم طائرة واندلاع النار فيها بعد خروجها عن المدرج في مطار "صبيحة" الدولي في مدينة إسطنبول.
وقال مسؤول تركي "حتى الآن، نقل 157 جريحا إلى المستشفى وفقدنا أحد الركاب".
واشتعلت النيران في الطائرة بعدما خرجت عن المدرج إثر هبوطها في المطار.
وانشطر هيكل الطائرة، التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة، إلى ثلاثة أجزاء واندلعت فيها النار، كما أظهرت مشاهد بثت على الإنترنت.
وقد انفصل مقدم الطائرة، الذي يضم مقصورة القيادة والمقاعد الأولى عن بقية الجسم، إضافة إلى انفصال قسم من مؤخرها يضم آخر عشرة صفوف من المقاعد والذيل.
وكانت الطائرة آتية من مدينة إزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.
وأظهرت المشاهد مسعفين يتجمعون حول الطائرة، وهي من طراز "بوينج 737" وكانت تقل 177 راكبا إضافة إلى أفراد الطاقم.
وأغلق المطار أمام الرحلات وحولت كل الطائرات إلى مطار إسطنبول.
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