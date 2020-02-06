«الهلال» يواصل إغاثة المناطق النائية في حضرموت

عدن (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تسيير القوافل الإغاثية المحملة بالمساعدات الغذائية إلى المناطق النائية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبنتها للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والمتضررة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الراهنة.

ووزعت الفرق الإغاثية التابعة لـ«الهيئة» نحو 200 سلة غذائية، بمعدل 16 طناً على الأهالي القاطنين في منطقة عسد الفاية، إحدى المناطق النائية الشرقية في حضرموت والتي يعيش أبناؤها فقراً شديداً وأوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة.

وأفاد منسقون إغاثيون مع «الهيئة» بأن المساعدات الغذائية استهدفت نحو 1000 فرد من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة من أهالي منطقة عسد الفاية التابعة لمديرية ريدة وقصيعر شرق حضرموت، موضحين أن «الهلال» الإماراتي سيّر، خلال الفترة الماضية، عدداً من القوافل الغذائية لعدد من المناطق النائية والمحرومة في المحافظة، وذلك من أجل تخفيف المعاناة التي أورثت فقراً شديداً وواقعاً مريراً وعبئاً هائلاً على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوت يومها نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية وتدهور الاقتصاد بالبلاد.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية بحضرموت هيئة الهلال الأحمر على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه «الهلال» في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين من إغاثة ومشاريع بنية تحتية ومبادرات نوعية.

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