كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنهم يقتلوننا".. صحفي مكسيكي يسأل الرئيس عن العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه مدون فيديو مكسيكي يرتدي رقعة عين سوداء ودبابيس جراحية معدنية في وجهه بعد محاولة اغتيال، الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، حول المخاطر التي يواجهها الصحفيون ويطالب بالعدالة، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ووعد لوبيز أوبرادور بزيادة الحماية للصحفيين عندما تولى منصبه في ديسمبر 2018.

ومنذ ذلك الحين، قتل 11صحفي؛ حيث إعتبرت دولة المكسيك ثاني أخطر دول العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام بعد سوريا.

وقال بول فيلازكويز، الصحفي المستقل الذي ينتقد الفساد على موقع يوتيوب وفيسبوك في مؤتمر صحفي لوبيز أوبرادور، أيها الرئيس، إنهم يقتلوننا، ولا تنسوا ذلك من فضلك، إنهم يقتلوننا.

وفي 19 ديسمبر، تم إطلاق النار على فيلازكويز في وجهه بينما كان يسير باتجاه استوديو التسجيل الخاص به في مدينة لوس موتشيس في ولاية سينالوا الغربية التي تمزقها الجريمة.

وقال فيلازكويز لـ"رويترز": إن الهجوم وقع بعد أن هدد متعاون وثيق مع عمدة لوس موتشيس حياته.

كما أرسل فيلازكويز إلى رويترز مقطع فيديو، مأخوذ من كاميرا أمنية، يظهر فيه رجلًا يخرج من خلف سيارة ويطلق النار عليه.

وأظهر مقطع فيديو آخر، تم تصويره على ما يبدو من قبل أحد المارة على هاتف محمول، الصحفي الذي كان يتعثر في محل بقالة ويتم مساعدته عندما إنتشر الدم عبر الأرض.

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واتهم فيلازكويز عمدة لوس موتشيس مانويل غييرمو شابمان مورينو، الذي يحمل اسم بيلي تشابمان، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، حيث رفض متحدث باسم مكتب تشابمان التعليق.

وقال فيلازكويز، سيادة الرئيس، أود أن أذكركم بأن الصحفيين الاستقصائيين ليسوا كؤوس للحكام الفاسدين للبحث عنهم.

وفي أبريل 2019، حضر فيلازكويز مؤتمرا صحفيا لوبيز أوبرادور واتهم علنا تشابمان بالفساد وطلب مساعدة الرئيس في إبعاده من منصبه.

ومنذ ذلك الهجوم، تلقى فيلازكويز الحماية الحكومية.

كما حددت لجنة حماية الصحفيين المكسيك بأنها خطرة على الصحفيين، الذين كثيرًا ما يستهدفون عندما يزعج عملهم العصابات الإجرامية أو المسؤولين الفاسدين.

وقتل 131 شخصًا في المكسيك منذ عام 2000، وفقًا لمجموعة الدفاع عن حرية التعبير، المادة 19، والتي تُعد 11 منذ تولي لوبيز أوبرادور مهام منصبه.

كما أضافت لجنة حماية الصحفيين، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في أعمال انتقامية بسبب عملهم، وتحقق في ست حالات أخرى.

وقال المتحدث باسم المادة 19 خوليو سيزار كولين، إن الهجوم على فيلاسكيز كان واضحًا في سياق عمله ويجب أن يحقق فيه المدعي العام المكسيكي المعني بجرائم ضد حرية التعبير.

