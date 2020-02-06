كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الشيوخ الأمريكي يبدء التصويت على قضية عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، مساء اليوم الأربعاء، التصويت على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في إطار محاكمة عزله، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وقد بدء التصويت في مجلس الشيوخ لتبرئة أو إدانة الرئيس ترامب.