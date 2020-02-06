عاجل.. تركيا: قتيل واحد و157 جريحًا في تحطم طائرة بـ"إسطنبول"

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مساء اليوم الأربعاء، وجود قتيل واحد و157 جريحًا نتيجة تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار إسطنبول، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أنه على على متن الطائرة 177 راكباً.

وذكر حاكم مدينة إسطنبول علي إرليكايا، في مقابلة على قناة "إن تي في": أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو "الحالة الجوية السيئة". Advertisements وأضاف إرليكايا: "وقع الحادث في الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي؛ حيث هبطت الطائرة بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أصيب 120 شخصًا، وحالة الطيارين جيدة، ونحن سعداء لأننا تمكنا من تجنب أسوأ العواقب، فكان من الممكن نشوب حريق، ولكن لحسن الحظ ، لم يحدث هذا. والآن تم إغلاق المطار".

وخرجت طائرة عن مسارها، في وقت سابق مساء اليوم، عند هبوطها في مدينة إسطنبول التركية وانشطرت إلى قسمين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانقسمت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مدينة إسطنبول، مساء اليوم، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران عقب خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك"، وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.