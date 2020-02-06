الغنوشي ينقل لواشنطن غضب التونسيين من “صفقة القرن”

وسط استمرار ردود الأفعال الدولية والعربية حول “صفقة القرن”، نقل القيادي الإسلامي التونسي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي لواشنطن، غضب الشعب التونسي من خطة السلام الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي نقل خلال محادثاته مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم في البرلمان “غضب الشعب التونسي بسبب صفقة القرن”، مذكرا بدعوة الأحزاب والمنظمات والنقابات إلى مظاهرات للتنديد بالمواقف المتعلقة “بالصفقة الظالمة للشعب الفلسطيني”.

ونقل بلاغ لمجلس نواب الشعب التونسي أن الغنوشي، أكد في لقائه بالسفير الأمريكي على ضرورة التفريق بين “الكفاح من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية” والإرهاب.

يشار إلى أن البرلمان التونسي، وخلال جلسة عامة أمس، أدان بالإجماع “صفقة القرن”، واعتبرها “غير ملزمة إلا للأطراف التي أعلنتها”.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.