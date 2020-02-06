كان في حالة فرار..استئنافية طنجة تدين آخر المتورطين في جريمة قتل بسبب قنينة خمر بـ30 سنة سجنا

بتت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، أمس الثلاثاء، في ملف آخر المتهمين الذي كان في حالة فرار، بعد تورطه في مقتل شاب تم اعتراض سبيله أمام محطة للوقود، وسلبه قنينة خمر كانت بحوزته، وأدانته بـ30 سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وأنكر المتهم المسمى “ا.ب” أمام المحكمة تنفيذه لجريمة القتل، في المقابل اعتراف باعتراضه لسبيل الضحية رفقة متهمين آخرين سبق للمحكمة أن أدانتهما بـ30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، إذ قام شريكيه بسلب المجني عليه قنينة خمر كانت في حوزته وتسديد طعنات قاتلة له.

وطالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المتهم بالسجن المؤبد نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

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وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بجناية القتل العمد الذي صاحبته جناية السرقة الموصوفة.

وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2017، عندما قام 3 أشخاص باعتراض سبيل الضحية أمام محطة للوقود موجودة بشارع فاس، وشل حركته، عبر تسديد طعنات قاتلة له على مستوى الرأس والفخذ، قبل أن يقومو بسرقة قنينة خمر كانت في حوزته.

ووثقت كاميرا المحطة الحادثة، ما سهل على المصالح الأمنية عملية تحديد هوية المتورطين وتوقيف اثنين منهما بعد أيام من وقوع الجريمة، فيما ضل المتهم الثالث في حالة فرار، قبل أن توقفه المصالح الأمنية نهاية السنة الماضية، وتحيله إلى القضاء.