مجلس الشيوخ يبرئ ترامب.. الرئيس الأمريكي ينجو من تهمة سوء استغلال السلطة

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، من التهم التي مانت قد وجهت إليه.

وبواقع 52 صوتا مقابل 48، الرئيس دونالد ترامب، تبرأ ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، علما أن إدانة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس، أي 67 سناتورا.

ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعدا، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور ميت رومني الوحيد الذي أعلن أنه يصوت ضد تبرئة ترامب.

والاتهام الأول الموجه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

أما الاتهام الثاني، فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.