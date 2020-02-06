شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بالتعهدات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا إلى الالتزام بالتعهدات وفق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، أنه رغم الجهود السياسية والتعهدات، يواصل المدنيون دفع ثمن القتال داخل طرابلس وفي محيطها، مشيراً إلى مقتل طفلين آخرين في قصف على حي منطقة الكريمية في طرابلس أمس.

وأبان دوجاريك أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تأثرت الفرق الطبية نفسها التي حاولت إنقاذ المصابين في الهجوم قرب مستشفى محلي، مفيداً أن هذا هو الهجوم الثالث من نوعه الذي يؤثر على العاملين الصحيين والمرافق الصحية هذا العام.

وأشار دوجاريك إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تتأثر بالقتال يُقدّر بـ 749 ألف شخص في العاصمة طرابلس ومحيطها، من بينهم نحو 345 ألف شخص يعيشون في خطوط المواجهة الأمامية.