شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 560 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 560 شخصا على الأقل. وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت أمس، خطة إستراتيجية لمساعدة الدول على تقصي فيروس كورونا لوقف انتشار الوباء بعد تزايد حالات الوفاة في الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 560 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.