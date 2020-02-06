وزير الداخلية يصل النجف

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، الى محافظة النجف.
وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل قبل قليل الى محافظة النجف"، مبينا ان "عدد من مسؤولي المحافظة كانوا باستقباله".
واضاف ان "زيارة الياسري جاءت للاطلاع على الواقع الامني في المحافظة وما شهدته اليوم من احداث ساخنة بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرق في ساحة الصدرين بالمدينة ادت الى استشهاد واصابة عدد منهم".
وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان سبعة اشخاص استشهدوا واصيب 146 اخرين في ساحات التظاهر وسط النجف، بسبب مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء.
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