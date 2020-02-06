زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي": تبرئة ترامب "هزيمة سياسية" للديمقراطيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الخميس، أن تبرئة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله "هزيمة سياسية" للحزب الديمقراطي.
وخرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على رفض التهمتين الموجهتين له.
وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وعلى التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب، فيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.
وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.
وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.
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