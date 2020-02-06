ترند |قرعة نارية للأهلي والزمالك في إفريقيا..وانخفاض حاد للذهب.. وطقس سيئ خلال ساعات.. وحقيقة وقوف إسرائيل وراء سد النهضة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس، وبالمواعيد.. مواجهات نارية في ربع نهائي إفريقيا.. وصن داونز يستفز الأهلي.. والمارد الأحمر يرد، وبعد وصوله لأعلى مستوى.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر، وهل تساهم إسرائيل فى بناء سد النهضة الإثيوبى؟ .. السفارة توضح في بيان رسمي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

رياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، على معظم الأنحاء، غائم أحيانا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.8 متر ـ 3.3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 14 22

شبين الكوم 13 21

طنطا 13 21

دمنهور 12 20

الإسكندرية 13 18

بلطيم 13 18

مطروح 13 17

السلوم 13 15

سيوة 12 18

بورسعيد 13 22

دمياط 13 21

الزقازيق 12 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 23

العريش 11 23

رفح 11 24

رأس سدر 11 24

نخل 05 24

نويبع 15 23

طابا 11 23

كاترين 03 17

الطور 12 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 23

بني سويف 11 23

المنيا 11 24

أسيوط 10 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 25

أسوان 13 25

أبوسمبل 12 24

الوادي الجديد 10 26

شلاتين 15 25

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أبو رماد 16 24

حلايب 17 23

رأس حدربة 17 22

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بالمواعيد.. مواجهات نارية في ربع نهائي إفريقيا.. وصن داونز يستفز الأهلي.. والمارد الأحمر يرد

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، عن مواجهة نارية للأهلى والزمالك.

ووقع الأهلى في مواجهة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، كما أسفرت القرعة عن اصطدام الزمالك بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب أحد يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير الجاري، فيما تقام مواجهات الإياب أحد يومي 6 و7 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فريقي الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهتي الذهاب على أرضهما، بينما سيلعبان الإياب خارج الديار.

صن داونز يستفز الأهلي

من ناحية أخرى علق الحساب الرسمي لصن داونز الجنوب إفريقي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على مواجهة الأهلي، في ربع النهائي.

وقال الحساب:" سنواجه الأهلي في نهائيات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا"، كما نشر صور للمواجهة التي جمعتهما النسخة الماضية، في نفس الدور، وتأهل الفريق الجنوب إفريقى، بعد فوزه ذهابا 5 – 0، وخسر في القاهرة 1 – 0، في استفزاز صريح للمارد الأحمر.

المارد الأحمر يرد

من جانبها، علقت صفحة الأهلي علي الفيس بوك، على مواجهة صن داونز، وكتبت: "مستعدون لاستكمال التحدي فريقنا يواجه صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا!؟".

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بعد وصوله لأعلى مستوى.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الأربعاء 5 فبراير، بقيمة 7 جنيهات، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، الأربعاء، 683 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب الهبوط هو بيع الصين جزء من احتياطي الذهب لديها لدعم اليوان، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسعار نتيجة زيادة المعروض.

وشهد السعر العالمي لأوقية الذهب هبوط ملحوظ من 1560 إلي 1550 دولار.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، كالتالي:

عيار 18 بـ 585.40 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 683 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 780 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5104 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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هل تساهم إسرائيل فى بناء سد النهضة الإثيوبى؟ .. السفارة توضح في بيان رسمي

نفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وجود أى دور لإسرائيل بأى شكل من الأشكال فى بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية جيدة مع كل من مصر وإثيوبيا.

وقالت السفارة الإسرائيلية فى تغريدات عبر الحساب الرسمى بتويتر :"في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل فى مشروع بناء سد النهضة الإثيوبى نود أن نوضح الحقيقة بأننا نتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر واثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".

وتابعت:"نحن دائمًا ندعم بالقيام بالمفاوضات المباشرة وبالحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، قد قال إنه يتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، الاثنين الماضى.

ويأتى عقد الاجتماعات فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا فى العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة (13-15) يناير برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

واختتم الوزراء اجتماعاتهم فى واشنطن وأصدروا بيان مشترك أعلنوا فيه التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، التي سوف تخضع للتوقيع النهائي لاتفاقية شاملة تتضمن وضع جدول زمني لخطة ملء السد على مراحل، وآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وآلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد لسد النهضة فى الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.

وبعد مناقشات وافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وعلاوة على ذلك، وافقوا أيضًا على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الاتفاق وعن تشغيل السد فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.

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