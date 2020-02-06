أيدت المحكمة العليا في ناميبيا نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ التي جرت فى البلاد نهاية العام الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس هيج جينجوب بفترة رئاسية ثانية. وذكر راديو "صوت أميركا"، أن المحكمة العليا استندت في حكمها إلى أن الطاعنين عجزوا عن إثبات أن حزب "سوابي الحاكم" تلاعب في ماكينات التصويت الإلكتروني من أجل تعزيز فرص فوز مرشحه جينجوب في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن فوزه بــ56 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسه المستقل باندوليني ايتولا على 29 في المئة من الأصوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في ناميبيا تؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.