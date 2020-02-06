الكونغرس يبرئ ترامب من تهمة إساءة إستخدام السلطة

برأ ​الكونغرس الأميركي​ الرئيس ​دونالد ترامب​ من تهمة إساءة إستخدام ​السلطة​ بـ52 صوتا، مقابل 48 صوتا إعتبره مذنبا.

يذكر أن عزل ترامب من منصبه، يحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ أي 67 صوتا. ويحتل الجمهوريون، حزب ترامب، أغلبية مقاعد البرلمان بـ53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.

وقد بدأت تحقيقات العزل في 24 أيلول 2019، من قبل رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي قالت في خطاب متلفز لها إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لبدء محاكمة ترامب والنظر في احتماليّة عزله، وذلك في أعقاب انتشار تقرير مجهول زعم حدوث سوء استخدام واسع النطاق للسلطة من قبل ترامب، عندما أجرى محادثة هاتفيّة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث ضغط عليه من أجل إعادة فتح تحقيق بخصوص المرشح للانتخابات الرئاسيّة عام 2020 جو وابنه هنتر بايدن.