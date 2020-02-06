محافظ بعلبك الهرمل دعا إلى الاستعداد وتأمين الجهوزية تحسبا للمنخفض الجوي

دعا ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ كلا من غرفة عمليات ادارة الكوارث والأزمات في المحافظة، ​القوى الأمنية​، ​وزارة الأشغال العامة​، ​الدفاع المدني​، ​الصليب الأحمر​، وسائر الإدارات المعنية، إلى الاستعداد وتأمين الجهوزية التامة، واتخاذ الاحتياطات الوقائية للحؤول دون حصول أي حادث أو أضرار في حال تعرض ​لبنان​ لمنخفض جوي، ابتداء من ارتفاع الف متر، وفقا لمعطيات ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني، اعتبارا من مساء بعد غد الجمعة، ولغاية يوم الاثنين المقبل والمتوقع أن يترافق مع ​أمطار​ غزيرة و​تساقط الثلوج​ مع موجة صقيع وتشكل للجليد. إضغط للمزيد

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