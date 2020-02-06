شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر":حريصون ألا يخرج قانون الإدارة المحلية بأي عوار قانوني أو دستوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع القانون حتي لا يحدث صدام سياسي تحت القبة، وحتي لا يخرج بعوار قانوني أو دستوري، وأن يكون متسق مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتي نتفادي المعارك التي من الممكن أن تعطل القانون.

وأضاف السجيني في كلمته خلال الحوار المجتمعي الذي ينظمه ائتلاف دعم مصر حول قانون الادارة المحلية، " الادارة المحلية، قانون مصر مستنياه من عام 79 ، علشان كده كل الناس لازم تشارك معانا، وانا بقول بصراحة هناك قناعات مختلفة لدي الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ننظره الآن"، لافتا إلي أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعي ستكون للنقابات.

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ومن جانبه، قال نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت مع بدء الدورة البرلمانية بمشروع قانون خاص بالمحليات وتحديدا ما يخص اللامركزية فيه وشرحنا كل المطلوب فيها.

وطالب دعبس في كلمته، بضرورة عمل ملحق لمشروع القانون الحالي الموجود في البرلمان، ونتحدث بشكل تفصيلي عن اللامركزية نظرا لأنها هام وتشرح إيرادات المحافظات وأوجه إنفاقها، حتى نتمكن من وضع استقلال كامل لكل محافظة في هذا الشأن حتى تستطيع كل محافظة أن تصلح كل شئ سواء في إصلاح المدارس والطرق وغيره.

ويحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.