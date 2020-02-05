كأس إفريقيا.. “أسود” كرة القدم داخل القاعة يتجاوزون أنغولا برباعية ويبلغون النهائي

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تجاوز عقبة المنتخب الأنغولي في نصف نهائي كأس إفريقيا برباعية نظيفة، وضمان بطاقة التأهل إلى نهائي العرس القاري، الذي تحتضنه مدينة العيون.

وتقدم المنتخب الوطني خلال الجولة الأولى ثلاثية نظيفة، سجل منها سعود هدفين، وجواد هدف، قبل أن يرفع “الأسود” الغلة إلى رباعية في مواجهة سيطروا على فصولها منذ صافرة البداية.

والتحق المنتخب الوطني في النهائي بنظيره المصري، الذي تغلب على المنتخب الليبي في مباراة النصف الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضربا موعدا في المواجهة الختامية يوم الجمعة المقبل.

وسيحاول المنتخب الوطني الدفاع عن لقبه، الذي أحرزه خلال نسخة 2016 بجنوب إفريقيا، والذي تغلب خلاله على منافسه المقبل، المنتخب المصري، بثلاثة أهداف لهدفين، في نسخة عرفت تألق العناصر الوطنية.