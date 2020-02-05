أسماء لمنور تضع يدها في يد حاتم عمور للعمل سويا

يستعد الفنانان حاتم عمور وأسماء لمنور، لإصدار أغنية جديدة مشتركة، في الفترة القادمة، ومن المرتقب أن تخلق الحدث في الساحة الفنية، كونها لاسمين وازنين في ميدان الموسيقى المغربية العصرية.
وكشف برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تيفي “، أن هناك ديو يحضر بين حاتم وأسماء، قبل أن يعلنا الطرفين أن ذلك صحيح، غير أن أسماء أوضحت أن الأغنية بعيدة عن موضوع الحب، ولن تصدر في 14 فبراير، يوم عيد الحب.
وسبق أن قدم حاتم عمور وأسماء لمنور حفلا في نفس الليلة وعلى نفس المنصة، بمهرجان موازين سنة 2017، وقد راجت أنداك أخبار عن نشوب خلاف بينهما حول من يصعد للمنصة قبل الآخر.
أسماء لمنور من بين الفنانات اللواتي أصدرا أغاني مشتركة ناجحة جدا،من بينها “محكمة”،رفقة القيصر كاظم الساهر، و”وأنا معاك” رفقة سعد لمجرد.
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