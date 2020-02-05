العثور على جثة قرب رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر مساء اليوم، الأربعاء، على جثة شخص ملقاة على جانب الطريق عند تقاطع شارع 325 وشارع 40 شمال مدينة رهط، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر محلية أن صاحب الجثة قتل رميًا بالرصاص، مشددة على أنه لم يتم العثور على سلاح الجريمة بالقرب من الجثة.
ولفتت مصادر صحافية إلى أن الجثة تعود إلى شخص من بير هداج.
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