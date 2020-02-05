شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد المليشيا خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

كبد الجيش اليمني، أمس، مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بطائرات تحالف دعم الشرعية تمكنت من دحر المليشيات وتكبيدها أكثر من ١١ قتيلا وإصابة آخرين في جبهة حام وعنبرة، إضافة إلى استعادة عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكمية كبيرة من الذخائر كانت بحوزة المليشيات عقب فرارها.

وأضافت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت هجمات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة حام، حيث لقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم في تلك الغارات.