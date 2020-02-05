شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: خطة استراتيجية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، خطة إستراتيجية لمساعدة الدول على تقصي فيروس كورونا المستجد-2019 لوقف انتشار الوباء بعد تسجيل 490 حالة وفاة في الصين.

ووجه الدكتور غيبرييسوس في مؤتمر صحفي اليوم، رسالة إلى العالم قال فيها: "استثمروا اليوم أو ستدفعون الثمن لاحقاً"، في إشارة إلى أهمية الجاهزية والاستعداد لمنع خروج الوباء من معقله في الصين.

وأضاف: "نواصل دعم الحكومة الصينية وجهودها في وقف انتشار الفيروس في معقله بمحافظة ووهان"، مشيراً إلى أن المنظمة قلقة من انتشار المرض في دول ضعيفة وليس لديها القدرة على تحديد الفيروس.