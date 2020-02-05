الجيش السوري يتقدم باتجاه (سراقب) بريف إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي وحررت قريتي إسلامين والريان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما. ولفتت وكالة “سانا” السورية الرسمية إلى استمرار انهيارات المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك بريف إدلب الشرقي محققة تقدماً جديداً على محور عملياتها الشرقي باتجاه مدينة سراقب حيث حررت قريتي إسلامين والريان وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تحرير 22 قرية شرق وجنوب المدينة. وبينت “سانا” أن وحدات الجيش لاحقت فلول المجموعات الإرهابية الفارة باتجاه مدينة سراقب وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

في السياق، ذكرت الوكالة السورية أن الجيش السوري حقق تقدماً جديداً بريف حلب الجنوبي بتحريره قريتي جزرايا وزمار بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما. وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية ضد الإرهابيين في قريتي جزرايا وزمار نحو 40كم جنوب حلب بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب انتهت بتحرير القريتين بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. وحررت وحدات الجيش السوري في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق غرب حلب وجنوبها الغربي بينها خان طومان والراشدين “5” ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان وقرية خلصة بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية.

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