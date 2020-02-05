ليبيا: قتلى وجرحى مدنيون بقصف عشوائي على طرابلس

في السياسة 6 فبراير,2020 نسخة للطباعة

طرابلس ـ وكالات: سقط قتلى مدنيون بقصف عشوائي استهدف العاصمة الليبية طرابلس مساء امس الاول. وأكد المستشار الإعلامي في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني “أمين الهاشمي” مقتل مواطن مدني وجرح 4 من أفراد أسرته. وأفاد الهاشمي في تصريح صحفي بأن منزل الأسرة القاطنة بمنطقة صلاح الدين/ ابن النفيس بالقرب من مستشفى السكري في طرابلس تعرض لعدة قذائف.واتهمت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالوقوف وراء القصف وخرق وقف إطلاق النار الساري منذ الثاني عشر من يناير الماضي. وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: “إن المنطقة التي يقع فيها منزل الأسرة المنكوبة تعرضت لأكثر من 6 صواريخ عشوائية”. وكانت ما تعرف بـ”عملية بركان الغضب” قد أعلنت في وقت سابق امس الاول وفاة طفلين ليبيين في منطقة السواني جنوب العاصمة الليبية حيث لقي الطفلان حتفهما نتيجة سقوط قذائف عشوائية على محيط منزلي عائلتيهما. من جهته، أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن غضبه حيال التقدم الضئيل الذي حدث في ليبيا بعد المؤتمر الذي عُقِد في العاصمة الألمانية برلين لحل الصراع الليبي. وقال جوتيريش في نيويورك:” أشعر بخيبة أمل شديدة حيال ما يحدث في ليبيا، وأرى أن هذه فضيحة”. وأضاف أن الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا كانت قد اجتمعت في برلين وأعلنت التزامها عدم مواصلة التدخل واحترام حظر استيراد الأسلحة الحربية الساري. وتابع المسؤول الأممي:” لكن الحقيقة هي أن الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي لا يزال يتعرض للخروقات”، مشيرا إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا. وانتقد جوتيريش ” الخرق المأساوي” لوقف إطلاق النار المتفق عليه في برلين، وقال إن هذا “غير مقبول على الإطلاق”. كان ممثلو الدول المعنية بالصراع في ليبيا قد اجتمعوا في برلين في الشهر الماضي وأعلنوا التزامهم باحترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وإنهاء الدعم العسكري لطرفي الصراع. وكان فرقاء الصراع الليبي، وهما فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر قائد ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” قد حضرا إلى برلين لكن دون إجراء محادثات مباشرة بينهما. وقال جوتيريش إن الخبر ” الإيجابي الوحيد” هو وصول طرفي الصراع إلى جنيف الاثنين الماضي لإجراء محادثات. وحسب غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص لليبيا، فقد أبدى الطرفان استعدادهما تحويل وقف إطلاق النار القائم إلى هدنة ” أكثر استقرارا”، ومن المنتظر أن يتم توضيح تفاصيل هذه الخطوة خلال المحادثات المستمرة حتى اليوم الخميس. وإلى جانب الموقف في ليبيا، شكا جوتيريش أيضا من التوترات العالمية المتنامية بقوة منذ مطلع العام، وقال:” كنت تحدثت عن رياح الأمل منذ فترة قصيرة، لكن اليوم تهب ريح الجنون على العالم”. وأوضح جوتيريش أن ليبيا ليست بؤرة الأحداث مشيرا إلى أن الصراعات في اليمن وسورية أخذت أبعادا جديدة، محذرا من أن هذه التطورات تزيد من الخوف من عدم الاستقرار وخروج الوضع عن السيطرة ” مع زيادة مخاطر سوء التقدير”.