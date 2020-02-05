الصحة: إجراءات احترازية في منافذ العبور الجوية والبرية والبحرية تشمل القادمين من الصين أو العابرين بها خلال 14 يوما

مسقط ـ الخليج 365:

نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في جمهورية الصين الشعبية وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للتصدي ومواجهة هذا الوباء، فإن الوزارة تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ العبور الجوية والبرية والبحرية وهي فرز القادمين في جمهورية الصين الشعبية عن طريق الكادر الصحي المتواجد في منافذ العبور، حيث يتم توزيع استمارة الإفصاح الذاتي للقادمين عبر منافذ العبور المختلفة والتي تشمل معلومات عن تاريخ السفر ووجود أية أعراض تنفسية، والمعاينة الصحية للقادمين في جمهورية الصين مباشرة أو العابرين بها خلال فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم وكذلك تدويل القادمين ممن يشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء الفحص المخبري وتلقي العناية الطبية مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة العدوى.

كما تؤكد وزارة الصحة أن تلك الإجراءات السابقة في منافذ العبور تشمل في الوقت الحالي القادمين من جمهورية الصين الشعبية أو العابرين بها خلال 14 يوما من تاريخ وصولهم تماشيا مع توصيات المنظمات الدولية. كما لا يتم أخذ عينات الفحص المخبري لفيروس كورونا داخل عيادات منافذ العبور وإنما يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مؤسسات الرعاية الصحية.

وفي السياق، قام فريق من وزارة الصحة برئاسة مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض أمس الاول بزيارة لمحافظة الوسطى لمتابعة استعدادات ومدى جاهزية كل من ميناء الدقم ومنطقة الحوض الجاف وذلك من أجل رصد ومتابعة أي حالات مشتبهة لفيروس كورونا المستجد واجتمع الفريق مع المعنيين في هذه الجهات حول الأدوار المنوطة بها ومناقشة آليات التنسيق المشتركة مع وزارة الصحة.وقد زار الفريق العيادات المخصصة في ميناء الدقم ومنطقة الحوض الجاف وقرية النهضة واستمع الفريق إلى الإجراءات المعمول بها في حالة الاشتباه بحالة مرضية في السفن الراسية بالميناء أو منطقة الحوض الجاف أو عيادة قرية النهضة. كما قام الفريق بزيارة مستشفى الدقم للتأكد من جاهزية واستعداد المستشفى للتعامل مع أي حالة مشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد.