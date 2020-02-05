انخفاض معدل وفيات (كورونا المستجد) وتعافي 892 مصابا

ـ جهود تطوير اللقاح مستمرة ـ وضع سفينتين سياحيتين بالمياه الآسيوية في الحجر الصحي

ـ إجراءت عالمية مشددة على السفن القادمة من الصين ـ إيرباص توقف خط إنتاجها في الصين

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية انخفاض معدل الوفيات الحالي من جراء الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” بنسبة 1ر2 في المائة مقارنة مع نسبة المصابين البالغ عددهم أكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة. كما أعلنت خروج 892 مصابا بالفيروس من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس الاول.

وقال المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة الصينية جياو ياهوي نقلا عن (شبكة تلفزيون الصين الدولية إن نسبة الوفيات في مقاطعة (هوبي) مركز تفشي الفيروس تزيد على 97 في المائة من إجمالي عدد الوفيات وأن معدل الوفيات في المدن والمناطق والمقاطعات الأخرى الصينية منخفض للغاية. وأكد المسؤول الصيني أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحسين خدمات الرعاية والوقاية والسيطرة على الفيروس والعمل على تقليل معدلات الإصابة والوفيات. ولفت إلى بناء السلطات الصينية وتخصيصها عددا من المستشفيات في وقت قياسي لعلاج المرضى المصابين بالفيروس بخاصة في مدينة ووهان متوقعا انخفاض معدل الوفيات فيها في الأيام القليلة المقبلة تدريجيا.

وأوضح ياهوي أن غالبية حالات الوفاة هم من الذكور الذين يمثلون حوالي ثلثي عدد المصابين كما أن أكثر من 80 في المائة هم من كبار السن بخاصة ممن تجاوزوا 60 عاما ويعاني 75 في المائة منهم أمراضا مثل القلب والسكري.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة” شينخوا” عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى مساء أمس الاول بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.

Advertisements

في سياق متصل، نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الآوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي. كما اعلنت هيئة الأدوية الأوروبية إنها تتخذ خطوات للإسراع بتطوير لقاحات وأدوية لمكافحة الفيروس القاتل، وقالت الهيئة في بيان إنها “مستعدة لدعم مطوري الأدوية بجميع الأدوات التنظيمية المتاحة من أجل تعزيز وتعجيل تطوير إجراءات فعالة لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس”. وأكدت أنها تسعى وراء لقاحات أو مضادات للفيروسات يحتمل وجودها لعلاج أو منع تفشي الفيروس وتحلل جميع المعلومات المتاحة عن المشاكل التي تعترض مطوري الأدوية للمساعدة في حلها. بدورها، ذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية أن شركة “غيلياد ساينسز” الأميركية الطبية تعمل مع السلطات الصينية لمعرفة ما إذا كان أحد عقاقيرها يمكن أن يحارب أعرض فيروس كورونا. وأطلقت الشركة الأميركية على العقار اسم “ريمسيفير”، مشيرة إلى أنه أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس. وقالت إن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. وليست “غيلياد ساينسز” هي الوحيدة التي تأمل في إيجاد علاج ناجح لفيروس كورونا، إذ يعمل منافساها “جونسون آند جونسون” و”غلاسكو سميث كلاين” على إنتاج عقارات مماثلة. من ناحيتها، ذكرت شركة “أبيفي” أنها حصلت على نتائج واعدة في اختبار عقار يعالج كورونا، مشيرة إلى أن العقار مزيج من الأدوية المخصصة لمكافحة الإيدز وعقار التاميفلو المخصصة لمواجهة إنفلونزا الخنازير. وكانت شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية، وهي من كبرى شركات العالم في مجال صناعة اللقاح، أعلنت الانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. وجاء في بيان لشركة جلاكسو سميث كلاين و”تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة” أنهما سوف يعملان لتسريع جهود انتاج لقاح لفيروس كورونا الجديد، بهدف توفير عدد كبير من جرعات اللقاح بسرعة كبيرة. بدورها، قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير “مبتكرة” يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)”.

الى ذلك، وضعت السلطات اليابانية الآلاف من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينتين سياحيتين بالمياه الآسيوية في الحجر الصحي أمس. وتسبب الفيروس القاتل في اضطراب حركة السفر جوا حيث أعلنت أكثر من 20 شركة طيران تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين فيما حظرت عدة بلدان، من بينها الولايات المتحدة، دخول أي شخص زار الصين على مدى الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تايوان حظر دخول سكان بر الصين الرئيسي اعتبارا من اليوم الخميس. وامتد الاضطراب هذا الأسبوع ليشمل الرحلات البحرية السياحية حيث جرى وضع نحو 3700 شخص قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على متن سفينة راسية قبالة ساحل اليابان بعدما أكد مسؤولو الصحة هناك إصابة عشرة أشخاص منهم بالفيروس. وفي هونج كونج، احتجز أكثر من 3600 من الركاب وأفراد طاقم سفينة سياحية راسية قبالة ساحل المدينة لحين فحصهم بعدما تأكد في وقت سابق أن ثلاثة من بينهم مصابون بالفيروس. وفي اليابان قال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي إن بلده سيرسل رابع طائرة مستأجرة إلى ووهان اليوم الخميس لإعادة نحو 200 شخص. ويجهز الجيش الياباني عبّارة مستأجرة لاستخدامها كسفينة للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا مع ارتفاع عدد المصابين في اليابان التي أعلنت عن 33 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن. وتخضع السفن والقطارات القادمة من الصين إلى دول أخرى لإجراءات حجر صحي وفحص مشددة في ظل جهود دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة “بلومبرج” للأنباء تقريرا حول الإجراءات المختلفة التي اتخذتها العديد من دول العالم للتعامل مع السفن والقطارات القادمة من الصين، مشيرة إلى أن السلطات الأرجنتينية تطلب الحصول على نسخة من التقارير الطبية الخاصة بكل سفينة قادمة من الصين مباشرة أو مرت بها، قبل الدخول إلى موانئ الارجنتين. وقررت السلطات الأسترالية استخدام أحدث نظم المراقبة والفحص في التعامل مع السفن التي خرجت من الصين متجهة إلى أستراليا منذ أول فبراير الحالي. وألزمت السلطات البحرية في البرازيل شركات التوكيلات الملاحية بضرورة إبلاغ سلطات الموانئ في باراناجوا وأنطونينا بالسفن القادمة من المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور الجديد وعدم السماح بدخول هذه السفن إلى الموانئ البرازيلية قبل مرور 21 يوما على خروجها من الموانئ الصينية. وفي الهند، قام 12 ميناء كبيرا، على الأقل، بتطبيق إجراءات فحص السفن القادمة من الصين وهونج كونج وسنغافورة، وأفراد طواقمها. وفي إندونيسيا، تتولى هيئة صحة الموانئ، فحص أي سفينة زارت ميناء صينيا ضمن آخر 10 موانئ توقفت بها في رحلتها قبل الوصول إلى إندونيسيا. وفي الفلبين، قالت السلطات إنها لن تسمح لعمال السفن القادمة من الصين بالنزول إلى الأراضي الفلبينية لمنع انتشار الفيروس فيها. وقال السلطات السنغافورية إنه يتعين على أي سفينة زارت ميناء صينيا خلال آخر 14 يوما، تقديم طلب مسبق للحصول على شهادة صحية، ووثائق أخرى خلال 24 ساعة قبل دخولها موانئ سنغافورة. وأقامت تايلاند نقطة فحص بإقليم سامون باركان حيث يوجد ما بين 20 و30 من العاملين في هيئة الموانئ وإدارة مكافحة الأمراض لفحص جميع أفراد أطقم السفن القادمة من الصين قبل السماح لهم بالنزول في ميناء بانجوك. على صعيد متصل، أعلنت شركة إيرباص اس إي لصناعة الطائرات وقف خط إنتاجها في الصين في ظل تفشي الفيروس القاتل.