"الشيوخ الأمريكي" يبرئ ترامب من تهمة سوء استغلال السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، الأربعاء، على رفض التهمتين الموجهتين له وهما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولي وهي "استغلال السلطة، صوت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضو يرون أن الرئيس مذنب.

وفيما يخص التهمة الثانية وهي "وعرقلة عمل الكونجرس" صوت 53 عضو لصالح ترامب.

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وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.

وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.