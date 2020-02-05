"الشيوخ الأمريكي" يصوت على تهم "عزل" ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، التصويت على الاتّهامين اللذين وجّههما مجلس النواب إلى الرئيس الأمريكي، وهما عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية للتصويت في صالح الرئيس ترامب، حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين.