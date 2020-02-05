قبيل التصويت على "عزل" ترامب.. مؤشرات بالبراءة

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي خلال ساعات، على الاتهامين الموجهين للرئيس دونالد ترامب بعرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة تمهيداً لعزله، وسط توقعات بالتصويت لبراءته.

وتؤدي كل المؤشرات إلى براءة ترامب بقرار من مجلس الشيوخ الحالي، الذي يتكون من 53 عضواً جمهورياً و45 من الديمقراطيين وعضوين مستقلين.

ويعني هذا أنه يتعين على 20 عضواً جمهورياً من حزب ترامب على الأقل التصويت مع كل الديمقراطيين والمستقلين، ليكونوا بأغلبية الثلثين، لإزاحة الرئيس عن منصبه، وهذا ما يعتبر مستحيلاً عملياً، بحسب المراقبين.

وسيكون التصويت في الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حالة من الإحباط بين الديمقراطيين وتفاؤل من الحزب الجمهوري ذي الأغلبية في مجلس الشيوخ.

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وكان فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي ترامب اتهم في تحقيقات عزله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيين بالكذب، مؤكداً أن "المحاكمة هي نتاج عمليات تزوير قام بها الديمقراطيون وليس لها أساس".

وطالب محامو ترامب بتبرئة الرئيس بشكل فوري ورفض التهمتين اللتين أقرهما مجلس النواب الأمريكي؛ وهما إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال كينيث ستار محامي الرئيس ترامب المخضرم، إن رفض الجمهوريين طلبات الديمقراطيين ليست ضد الدستور، وهو رفض طبيعي، مؤكداً أن "هذه هي الطريقة الأمريكية".

ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالمحاكمة غير العادلة؛ حيث إن قلة مقاعد الديمقراطيين في المجلس يصعب عملية الموافقة على سماع أقوال الشهود ومنهم جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يصعب موقف الديمقراطيين إلى حد يستحيل معه حتى استجواب الشهود، إلا إذا سمح الجمهوريون بذلك.

ويؤكد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.