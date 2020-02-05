سيناتور جمهوري يعتزم التصويت بإدانة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني ، الأربعاء، إنه سيصوت بإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.
وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ أن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".
وأضاف رومني أن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".
ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، الأربعاء، على إدانه الرئيس من عدمه، وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه، كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.
وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.
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