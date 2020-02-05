اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

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بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تحضيرًا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدًا، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.



وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة في كلمتها أمام الاجتماع، أهمية متابعة تنفيذ المبادرات ومقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة التي عُقدت في بيروت في يناير من العام الماضي، والتحضير للقمة العربية المقبلة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يناقش مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتضع في الحسبان الأولويات العربية التنموية، وتعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.