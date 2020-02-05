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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائبة ألمانية تفضح أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
اتهمت النائبة في البرلمان الألماني، إفريم زومر، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بارتكاب تهجير عرقي للأكراد في شمال سوريا، مطالبة بوقف شامل لتصدير السلاح لأنقرة.
ووفقا للعين الإخبارية، قالت زومر إن "نظام أردوغان يخطط لترحيل اللاجئين السوريين الفارين من القتال إلى منطقة شمال سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقواعد القانونية الراسخة".
وأضافت النائبة "لا يجب أن تدعم الحكومة الألمانية المخطط التركي.. وأي تصرف آخر سيكون مشاركة في عملية تهجير عرقي جماعي تقوم به أنقرة بحق سكان شمال سوريا من الأكراد".
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