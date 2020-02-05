شكرا لقرائتكم النظام السوري يقتحم سراقب.. وقصف تركي لمنع تقدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخلت قوات النظام السوري مساء الأربعاء مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، قصفت تركيا مواقع النظام السوري شرق سراقب لمنع تقدمه.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن "قوات النظام دخلت المدينة وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب مئات من مقاتلي هيئة تحرير الشام ("جبهة النصرة" سابقاً) وفصائل متحالفة معها إلى قرية شمالها". من جهتها نقلت وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء عن "قائد ميداني" تأكيده أن قوات النظام السوري "تسيطر على كامل مدينة سراقب".

وجاء انسحاب مقاتلين الفصائل المعارضة بعد تطويق قوات النظام المدينة التي فرغت من سكانها خلال الأسابيع الأخيرة من ثلاث جهات، وفق ما أورد إعلام النظام السوري.

وأكد المرصد السوري أن "فصائل مسلحة" دخلت مدينة سراقب بعد اقتحامها من قبل النظام "وسط اشتباكات عنيفة في أحياء المدينة الغربية والجنوبية الشرقية"، مشيرةً إلى "مقتل ثمانية بينهم ضابط في قوات النظام".

ومع دخولها سراقب، توشك قوات النظام، وفق عبد الرحمن، على السيطرة على كامل الطريق الدولي الذي يُعرف باسم"أم فايف"، ويربط محافظة حلب شمالاً بالعاصمة جنوباً.

وتكمن أهمية سراقب في كونها تشكل نقطة التقاء بين هذا الطريق وطريق آخر يُعرف باسم "أم فور" يربط محافظة اللاذقية الساحلية بإدلب.

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وذكر تلفزيون النظام السوري في شريط عاجل أن وحدات الجيش باتت "تشرف نارياً على نقطة التقاء" الطريقين.

من جهتها، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" وصول "آلاف النازحين من إدلب إلى مناطقنا الآمنة" بسبب القتال.

وكتب مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" على حسابه في "تويتر": "وصل آلاف النازحين من إدلب إلى مناطقنا الآمنة حتى الآن ونتوقع وصول المزيد. كل مناطقنا ترحب بالنازحين من إدلب".

ويأتي تقدم قوات النظام بعد أسبوع من المعارك العنيفة والقصف في محيط المدينة، إثر سيطرتها الأربعاء الماضي على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها "هيئة تحرير الشام". كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وتحاصر قوات النظام، بحسب المرصد، ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء عن نقطتين "خلف خطوط النظام".

وقال أردوغان: "نأمل في أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية شباط/فبراير. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل ملزمة بذلك".