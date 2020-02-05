"الحب فى زمن الكورونا".. في الصين معاناة ودموع وحب وحجر صحي

يعيش الشعب الصيني معاناة كبيرة من بدء تفشي فيروس كورونا القاتل منتصف الشهر الماضي، الذى قتل المئات حتى الآن، وأصاب الآلاف، وجعل العالم أجمع على أهبة الاستعداد، فالمشاهد القادمة من "ووهان" الصينية موطن الفيروس، تنذر بفيروس شديد الخطورة على البشرية بأكملها.

ورغم تسرب الفيروس إلى عدد من الدول، فإن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مازالت قائمة من قبل الهيئات والحكومات والدول والأنظمة، وحتى المتخصصين.

ومن قلب هذه المعاناة، حسبما نشرت اليوم السابع تظهر الكثير من المشاهد المؤلمة والمؤثرة، التى لا يملك الإنسان إلا أن يبكى أمامها عاجزا عن الكلام.

عشرات الفيديوهات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لحجم المعاناة من قبل الأطباء والممرضين، والزعر الذى يشاهدونه فى كل دقيقة، والأشخاص الذين تمكن الفيروس من القضاء على ذويهم، جميعها مشاهد مؤثرة ومؤلمة اجتاحت التواصل الاجتماعى.

أحد الفيديوهات التى انتشرت كانت لأم صينية تعمل فى مستشفى مصابى بفيروس كورونا، تمنح ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، "عناق هواء" من منطقة الحجر الصحى، قامت ليو هايان بمحاكاة عناق لابنتها "تشنج شيوين" بعد أن بعدت عنها أثر تجنيدها هى و39 من الممرضين الآخرين لعلاج المرضى فى ووهان.

قالت "ليو هايان" لم نرى بعضنا البعض لـ 10 أيام بعد أن تم تجنيدها وسط الوباء، فقد أخبرت الممرضة ابنتها شيوين بأنها "تقاتل وحشًا" وستعود إلى المنزل عندما تُهزمه.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه هى اللحظة التى تُجبر فيها ممرضة فى الخطوط الأمامية تعالج المرضى فى مستشفى مصاب بالفيروس التاجى على إعطاء ابنتها "عناق هواء" من داخل منطقة الحجر الصحى، حيث تم استدعاء "ليو هايان"، للعمل بوحدة الأمراض المعدية، في مستشفى مقاطعة فوجو الشعبية بمقاطعة خنان الصينية الشهر الماضى مع تصاعد الوباء.

وفى مشهد آخر غاية فى الألم، ويوضح معاناة الآباء، أصبحت رضيعة تبلغ من العمر شهرا واحدا فقط أصغر من يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا القاتل فى الصين، والذى أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزيك" الأمريكية، فإن الرضيعة التى تبلغ شهرا واحدا فقط وتدعى جيانج مومو تم تأكيد إصابتها بالفيروس الاثنين، وفقا لما قالت لجنة الصحة فى مقاطعة جويزهو الواقع فى جنوب غرب الصين فى بيان.

وتم وضع الطفلة فى غرفة عزل فى مستشفى الشعب فى المقاطعة حيث تتلقى العلاج. وكانت فى حالة صحية مستقرة، بحسب السلطات.

بينما كانت الحالات الجماعية أكثر ألما، حيث اتخذ بعض الأطباء المسافرون إلى مقاطعة ووهان الصينية قرار التضحية بأنفسهم من أجل الاعتناء بضحايا الفيروس القاتل دون أى ضمانات لعودتهم مرة أخرى إلى زوجاتهم وأسرهم، خاصة أنه من بين الأعداد الضخمة التى أصيبت بالمرض لم يشف منه سوى 20 حالة فقط، بينما تحاول المراكز البحثية حول العالم التوصل إلى مصل فعال لمكافحة المرض بشكل واسع بكافة دول العالم.