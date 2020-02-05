النشرة: 5 جرحى في إشكال فردي على طريق بلدة مقنة قضاء بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن سقوط خمسة جرحى اثنان في حال خطرة اثر ​اشكال فردي​ على خلفية ​حادث سير​ على طريق بلدة مقنة قضاء ​بعلبك​ تطور الى ​اطلاق نار​ متبادل، ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى وتم نقلهم الى ​مستشفى​ دار الحكمة في بعلبك ومستشفى الريان في بعلبك.

فيم تشهد المنطقة حال من التوتر بين العائلتين فيما يعمل ​الجيش​ على تطويق الاشكال ويسير دوريات في المحلة.