النشرة: 5 جرحى في إشكال فردي على طريق بلدة مقنة قضاء بعلبك

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع عن سقوط خمسة جرحى اثنان في حال خطرة اثر اشكال فردي على خلفية حادث سير على طريق بلدة مقنة قضاء بعلبك تطور الى اطلاق نار متبادل، ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى وتم نقلهم الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك ومستشفى الريان في بعلبك.
فيم تشهد المنطقة حال من التوتر بين العائلتين فيما يعمل الجيش على تطويق الاشكال ويسير دوريات في المحلة.
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